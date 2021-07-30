Мёрфи пояснил свои слова о подозрении в применении допинга участниками заплыва, в котором победил Рылов

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Американский пловец Райан Мёрфи пояснил свои слова о подозрении в применении допинга участниками заплыва на 200 м на спине на Олимпиаде в Токио, в котором победил россиянин Евгений Рылов.
Мёрфи пояснил свои слова о подозрении в применении допинга участниками заплыва, в котором победил Рылов
  • Reuters
  • © Grace Hollars-USA TODAY Sports

«Когда я отвечал на этот вопрос в микст-зоне, то был расстроен своим поражением. И я ничего такого не утверждал. Я просто сказал, что не уверен абсолютно в честности этого заплыва. Не собирался что-то утверждать. Поздравляю Евгения, он выполнил невероятную работу. Но для меня это огромная психологическая нагрузка, что я плыву в заплыве, который, вероятно, не чист», — приводит слова Мёрфи «Матч ТВ».

Мёрфи занял второе место в минувшем заплыве.

Рылов завоевал золото на дистанции 200 м на спине с результатом одна минута 53,27 секунды, установив олимпийский рекорд. Для него это вторая золотая медаль на текущих Играх — он также стал лучшим в заплыве на 100 м на спине.

Ранее британский пловец Люк Гринбанк после победы Рылова высказался по поводу допинг-программы у одной из стран — участниц Олимпиады.

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