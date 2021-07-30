Британский пловец Гринбанк после победы Рылова высказался по поводу допинга

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Британский пловец Люк Гринбанк порассуждал по поводу допинг-программы у одной из стран — участниц Олимпиады после победы россиянина Евгения Рылова в заплыве на 200 м на спине.
Британский пловец Гринбанк после победы Рылова высказался по поводу допинга
  • Reuters
  • © Rob Schumacher-USA TODAY Sports

«Грустно осознавать, что существует допинг-программа с государственной поддержкой и ничего против этого не делается», — приводит слова Гринбанка РИА Новости.

Гринбанк занял третье место.

Рылов завоевал золото на дистанции 200 м на спине с результатом 1 минута 53,27 секунды, установив олимпийский рекорд. Для него это вторая золотая медаль на текущих Играх — он также стал лучшим в заплыве на 100 м на спине.

Ранее американский пловец Райан Мёрфи после победы Рылова на ОИ предположил, что, возможно, в минувшем заплыве не всё было чисто.

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