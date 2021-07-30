Американский пловец Мёрфи о победе Рылова на ОИ: здесь не всё чисто

Американский пловец Райан Мёрфи поделился эмоциями после победы россиянина Евгения Рылова на дистанции 200 м на спине на Олимпийских играх в Токио.

«У меня в голове примерно 15 разных мыслей, и 13 из них — мне неприятны. Стараюсь не увлекаться ими. Но на меня психологически давит то, что я участвую в соревнованиях, где, вероятно, не всё чисто. Это меня расстраивает, но я вынужден соревноваться с теми, кто выходит на старт. Не могу повлиять на принимающих решения людей, и говорить, что их решения неправильны», — цитирует Мёрфи журналистка The Wall Street Journal Лэйн Хиггинс.

Мёрфи занял второе место.

Рылов завоевал золото на дистанции 200 м на спине с результатом 1 минута 53,27 секунды, установив олимпийский рекорд. Для него это вторая золотая медаль на текущих Играх — он также стал лучшим в заплыве на 100 м на спине.

Ранее Рылов поблагодарил болельщиков за поддержку после завоевания второго золота в Токио.