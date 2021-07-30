Рылов поблагодарил болельщиков за поддержку после завоевания второго золота в Токио

Российский пловец Евгений Рылов обратился к болельщикам после завоевания второй золотой медали на Олимпийских играх в Токио.

«Спасибо большое за поддержку. Было тяжело, не всё вышло как я хотел, но золотом доволен! Спасибо!» — написал Рылов в своём Instagram.

Рылов завоевал золото на дистанции 200 м на спине с результатом 1 минута 53,27 секунды, установив олимпийский рекорд. Для него это вторая золотая медаль на текущих Играх — он также стал лучшим в заплыве на 100 м на спине.

Ранее Рылов рассказал, какие испытал проблемы во время победного заплыва на 200 м на спине.