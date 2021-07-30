Рылов рассказал, какие испытал проблемы во время победного заплыва на 200 м на спине

Российский пловец Евгений Рылов рассказал, какие испытал проблемы во время заплыва на 200 м на спине в финале Олимпийских игр в Токио.

«Был критический момент на последних 25 метрах, когда я понял, что меня просто парализовало. Ноги свело так, что я сейчас до сих пор еле стою. У меня ноги сводит очень сильно» — сказал Рылов в эфире «Матч ТВ» после заплыва.

Рылов завоевал золото на дистанции 200 м на спине с результатом 1 минута 53,27 секунды, установив олимпийский рекорд. Причём для него это вторая золотая медаль на текущих Играх — он также стал лучшим в заплыве на 100 м на спине.

Ранее Рылов признался, что не удовлетворён своим выступлением в победном заплыве.