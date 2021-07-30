Двукратной олимпийской чемпионке Бацарашкиной присвоено звание лейтенанта
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«Приказом Федеральной службы войск национальной гвардии двукратной олимпийской чемпионке прапорщику Виталине Бацарашкиной присвоено офицерское воинское звание «лейтенант». Соответствующий приказ подписал директор Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующий войсками национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов», — говорится в сообщении на сайте Росгвардии.
Бацарашкина завоевала золотую медаль в турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 25 м на Олимпийских играх в Токио. Также россиянка выиграла золото в турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на Олимпиаде. Таким образом, она стала первой спортсменкой с 1992 года, которой удалось победить в двух дисциплинах в стрельбе из пневматического пистолета на одних Играх.
Ранее сообщалось, что Путин поздравил Бацарашкину со вторым золотом на ОИ в Токио.