Двукратной олимпийской чемпионке Бацарашкиной присвоено звание лейтенанта

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Директор Росгвардии Виктор Золотов присвоил звание лейтенанта двукратной олимпийской чемпионке по стрельбе Виталине Бацарашкиной.
Двукратной олимпийской чемпионке Бацарашкиной присвоено звание лейтенанта
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Приказом Федеральной службы войск национальной гвардии двукратной олимпийской чемпионке прапорщику Виталине Бацарашкиной присвоено офицерское воинское звание «лейтенант». Соответствующий приказ подписал директор Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующий войсками национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов», — говорится в сообщении на сайте Росгвардии.

Бацарашкина завоевала золотую медаль в турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 25 м на Олимпийских играх в Токио. Также россиянка выиграла золото в турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на Олимпиаде. Таким образом, она стала первой спортсменкой с 1992 года, которой удалось победить в двух дисциплинах в стрельбе из пневматического пистолета на одних Играх.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил Бацарашкину со вторым золотом на ОИ в Токио.

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