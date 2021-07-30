Двукратной олимпийской чемпионке Бацарашкиной присвоено звание лейтенанта

Директор Росгвардии Виктор Золотов присвоил звание лейтенанта двукратной олимпийской чемпионке по стрельбе Виталине Бацарашкиной.

«Приказом Федеральной службы войск национальной гвардии двукратной олимпийской чемпионке прапорщику Виталине Бацарашкиной присвоено офицерское воинское звание «лейтенант». Соответствующий приказ подписал директор Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующий войсками национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов», — говорится в сообщении на сайте Росгвардии.

Бацарашкина завоевала золотую медаль в турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 25 м на Олимпийских играх в Токио. Также россиянка выиграла золото в турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на Олимпиаде. Таким образом, она стала первой спортсменкой с 1992 года, которой удалось победить в двух дисциплинах в стрельбе из пневматического пистолета на одних Играх.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил Бацарашкину со вторым золотом на ОИ в Токио.