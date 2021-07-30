Путин поздравил Бацарашкину со вторым золотом на Олимпиаде в Токио
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«Вы вновь продемонстрировали качества настоящего чемпиона — отличную подготовку, мастерство, собранность и волю, убедительно доказали свое превосходство над сильными, достойными соперницами. В вас верят, вами гордятся близкие и родные, тренеры и наставники, все российские болельщики», — говорится в сообщении президента, опубликованном пресс-службой Кремля.
Золото в стрельбе из пневматического пистолета с 25 м стало для Бацарашникой вторым на нынешней Олимпиаде. Первое золото она завоевала в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.
Ранее сообщалось, что Бацарашкина стала первой спортсменкой старше 29 лет, выигравшей два золота в стрельбе из пистолета на Олимпиаде.