Путин поздравил Бацарашкину со вторым золотом на Олимпиаде в Токио

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Президент России Владимир Путин поздравил Виталину Бацарашкину с победой в соревнованиях по стрельбе из пистолета с 25 м на Олимпийских играх в Токио.
Путин поздравил Бацарашкину со вторым золотом на Олимпиаде в Токио
  • Reuters

«Вы вновь продемонстрировали качества настоящего чемпиона — отличную подготовку, мастерство, собранность и волю, убедительно доказали свое превосходство над сильными, достойными соперницами. В вас верят, вами гордятся близкие и родные, тренеры и наставники, все российские болельщики», — говорится в сообщении президента, опубликованном пресс-службой Кремля.

Золото в стрельбе из пневматического пистолета с 25 м стало для Бацарашникой вторым на нынешней Олимпиаде. Первое золото она завоевала в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.

Ранее сообщалось, что Бацарашкина стала первой спортсменкой старше 29 лет, выигравшей два золота в стрельбе из пистолета на Олимпиаде.

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