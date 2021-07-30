Ефимова поддержала Чикунову после выступления на ОИ в Токио

Короткая ссылка
Российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась мнением о давлении на её соотечественницу Евгению Чикунову, которая дебютировала на Олимпийских играх.
Ефимова поддержала Чикунову после выступления на ОИ в Токио
  • Reuters

«Мне кажется, что Чикунова справится с давлением. От этого никуда не деться. Евгения очень умная девочка», — цитирует Ефимову РИА «Новости».

Напомним, что Чикунова заняла четвёртое место на обеих дистанциях в плавании брассом на Олимпийских играх в Токио.

Россиянка заявила, что ей было непросто читать негативные комментарии в свой адрес в социальных сетях. Также пловчиха сообщила, что ей сложно представить, какое давление выдерживает Ефимова на протяжении своей карьеры.

Ранее сообщалось, что Чикунова заняла четвёртое место в финале ОИ на дистанции 200 м брассом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить