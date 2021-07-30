Ефимова поддержала Чикунову после выступления на ОИ в Токио

Российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась мнением о давлении на её соотечественницу Евгению Чикунову, которая дебютировала на Олимпийских играх.

«Мне кажется, что Чикунова справится с давлением. От этого никуда не деться. Евгения очень умная девочка», — цитирует Ефимову РИА «Новости».

Напомним, что Чикунова заняла четвёртое место на обеих дистанциях в плавании брассом на Олимпийских играх в Токио.

Россиянка заявила, что ей было непросто читать негативные комментарии в свой адрес в социальных сетях. Также пловчиха сообщила, что ей сложно представить, какое давление выдерживает Ефимова на протяжении своей карьеры.

Ранее сообщалось, что Чикунова заняла четвёртое место в финале ОИ на дистанции 200 м брассом.