Зыкова и Каримова завоевали серебро и бронзу ОИ в стрельбе из винтовки из трёх положений
Россиянка Юлия Зыкова завоевала серебро в стрельбе из винтовки с 50 м из трёх положений на Олимпийских играх в Токио.
- © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Она набрала 461,9 балла.
Победу одержала швейцарка Нина Кристен (463,9), а тройку лучших замкнула другая россиянка, Юлия Каримова (450,3).
Ранее сообщалось, что испанские стрелки выиграли Олимпиаду в трапе среди смешанных команд.
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