Зыкова и Каримова завоевали серебро и бронзу ОИ в стрельбе из винтовки из трёх положений

Россиянка Юлия Зыкова завоевала серебро в стрельбе из винтовки с 50 м из трёх положений на Олимпийских играх в Токио.

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