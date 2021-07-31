Зыкова и Каримова завоевали серебро и бронзу ОИ в стрельбе из винтовки из трёх положений

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RT
Россиянка Юлия Зыкова завоевала серебро в стрельбе из винтовки с 50 м из трёх положений на Олимпийских играх в Токио.
Зыкова и Каримова завоевали серебро и бронзу ОИ в стрельбе из винтовки из трёх положений
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Она набрала 461,9 балла.

Победу одержала швейцарка Нина Кристен (463,9), а тройку лучших замкнула другая россиянка, Юлия Каримова (450,3).

Ранее сообщалось, что испанские стрелки выиграли Олимпиаду в трапе среди смешанных команд.

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