Каримова и Зыкова пробились в финал ОИ в стрельбе из винтовки из трёх положений

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Россиянки Юлия Каримова и Юлия Зыкова смогли пройти в финал турнира по стрельбе из винтовки с 50 м из трёх положений на Олимпийских играх в Токио.
Каримова и Зыкова пробились в финал ОИ в стрельбе из винтовки из трёх положений
  • Reuters
  • © Grace Hollars-USA TODAY Sports

Зыкова заняла первое место в квалификации с результатом 1182 очка.

Каримова же стала четвёртой, набрав 1177 баллов.

Финал начнётся в 10:00 по мск.

Ранее сообщалось, что российские стрелки не смогли квалифицироваться в финал трапа на ОИ в миксте.

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