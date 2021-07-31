Каримова и Зыкова пробились в финал ОИ в стрельбе из винтовки из трёх положений
Россиянки Юлия Каримова и Юлия Зыкова смогли пройти в финал турнира по стрельбе из винтовки с 50 м из трёх положений на Олимпийских играх в Токио.
- Reuters
- © Grace Hollars-USA TODAY Sports
Зыкова заняла первое место в квалификации с результатом 1182 очка.
Каримова же стала четвёртой, набрав 1177 баллов.
Финал начнётся в 10:00 по мск.
Ранее сообщалось, что российские стрелки не смогли квалифицироваться в финал трапа на ОИ в миксте.
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