Захарова назвала беснованием реакции западных СМИ на выступление россиян в Токио

Западные СМИ реагируют на выступление российских спортсменов на Олимпиаде в Токио «настоящим беснованием», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Читаю и смотрю западные СМИ. У них настоящее беснование по поводу российского участия в токийской Олимпиаде», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

По её словам, западные медиа возмущены в том числе завоёванными Россией медалями, невозмутимой реакцией спортсменов на нападки и народной поддержкой сборной.

Также она отметила недовольство в СМИ российской символикой на одежде журналистов.

Ранее Мария Захарова поделилась мнением о реакции российских спортсменов на провокации на летних Олимпийских играх в Токио.