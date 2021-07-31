Захарова назвала беснованием реакции западных СМИ на выступление россиян в Токио
- РИА Новости
«Читаю и смотрю западные СМИ. У них настоящее беснование по поводу российского участия в токийской Олимпиаде», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
По её словам, западные медиа возмущены в том числе завоёванными Россией медалями, невозмутимой реакцией спортсменов на нападки и народной поддержкой сборной.
Также она отметила недовольство в СМИ российской символикой на одежде журналистов.
Ранее Мария Захарова поделилась мнением о реакции российских спортсменов на провокации на летних Олимпийских играх в Токио.