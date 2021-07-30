Захарова оценила реакцию российских олимпийцев на провокации в Токио
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«С каким невероятным достоинством российские спортсмены проходят испытания на Олимпийских играх в Токио! И я не только о спорте, но и о бесконечных провокациях, включая информационные. Истинное великодушие», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
После седьмого дня Олимпийских игр Россия занимает четвёртое место в медальном зачёте. На счету российских спортсменов десять золотых, 14 серебряных и десять бронзовых медалей.
На Олимпиаде россияне выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а вместо гимна России звучит фрагмент из Первого концерта Чайковского.
Ранее Журова высказалась об отсутствии гимна и флага России на ОИ в Токио.