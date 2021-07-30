Захарова оценила реакцию российских олимпийцев на провокации в Токио

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова поделилась мнением о реакции российских спортсменов на провокации на летних Олимпийских играх в Токио.
Захарова оценила реакцию российских олимпийцев на провокации в Токио
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«С каким невероятным достоинством российские спортсмены проходят испытания на Олимпийских играх в Токио! И я не только о спорте, но и о бесконечных провокациях, включая информационные. Истинное великодушие», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

После седьмого дня Олимпийских игр Россия занимает четвёртое место в медальном зачёте. На счету российских спортсменов десять золотых, 14 серебряных и десять бронзовых медалей.

На Олимпиаде россияне выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а вместо гимна России звучит фрагмент из Первого концерта Чайковского.

Ранее Журова высказалась об отсутствии гимна и флага России на ОИ в Токио.

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