Журова высказалась об отсутствии гимна и флага России на ОИ в Токио

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы России Светлана Журова поделилась мнением об отсутствии российского гимна и флага на летних Олимпийских играх в Токио.
Журова высказалась об отсутствии гимна и флага России на ОИ в Токио
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Когда российские олимпийцы в своей форме заходят на пьедестал, это символизирует поднятие флага России, даже если его не поднимают на церемонии. А когда сборная России побеждает в командных соревнованиях и атлеты во время награждения стоят вчетвером, это выглядит будто российский флаг поднят на данный момент на Олимпиаде», — сказала Журова в эфире «России 24».

После седьмого дня Олимпийских игр Россия занимает четвёртое место в медальном зачёте. На счету российских спортсменов десять золотых, 14 серебряных и десять бронзовых медалей.

На Олимпиаде россияне выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а вместо гимна России звучит фрагмент из Первого концерта Чайковского.

Ранее сообщалось, что сборная России завоевала две золотые медали в седьмой день Олимпиады в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить