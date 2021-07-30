Журова высказалась об отсутствии гимна и флага России на ОИ в Токио

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы России Светлана Журова поделилась мнением об отсутствии российского гимна и флага на летних Олимпийских играх в Токио.

«Когда российские олимпийцы в своей форме заходят на пьедестал, это символизирует поднятие флага России, даже если его не поднимают на церемонии. А когда сборная России побеждает в командных соревнованиях и атлеты во время награждения стоят вчетвером, это выглядит будто российский флаг поднят на данный момент на Олимпиаде», — сказала Журова в эфире «России 24».

После седьмого дня Олимпийских игр Россия занимает четвёртое место в медальном зачёте. На счету российских спортсменов десять золотых, 14 серебряных и десять бронзовых медалей.

На Олимпиаде россияне выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а вместо гимна России звучит фрагмент из Первого концерта Чайковского.

Ранее сообщалось, что сборная России завоевала две золотые медали в седьмой день Олимпиады в Токио.