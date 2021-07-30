Сборная России завоевала две золотые медали в седьмой день Олимпиады в Токио

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По итогам седьмого соревновательного дня летних Олимпийских игр в Токио сборная России завоевала шесть наград.
Сборная России завоевала две золотые медали в седьмой день Олимпиады в Токио
  • © Kim Kyung-Hoon
  • Reuters

Виталина Бацарашкина завоевала золото в стрельбе из пневматического пистолета с 25 м.

Пловец Евгений Рылов одержал победу на дистанции 200 м на спине.

Елена Осипова стала серебряной призёркой Игры в стрельбе из лука.

Анна Пракатень завоевала серебро в академической гребле.

Мужская сборная России заняла второе место в командном турнире по фехтованию на шпагах.

Дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал бронзу в весовой категории свыше 100 кг.

Ранее сообщалось, что хорваты Павич и Мектич стали олимпийскими чемпионами по теннису в парном разряде.

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