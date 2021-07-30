Сборная России завоевала две золотые медали в седьмой день Олимпиады в Токио
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Виталина Бацарашкина завоевала золото в стрельбе из пневматического пистолета с 25 м.
Пловец Евгений Рылов одержал победу на дистанции 200 м на спине.
Елена Осипова стала серебряной призёркой Игры в стрельбе из лука.
Анна Пракатень завоевала серебро в академической гребле.
Мужская сборная России заняла второе место в командном турнире по фехтованию на шпагах.
Дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал бронзу в весовой категории свыше 100 кг.
Ранее сообщалось, что хорваты Павич и Мектич стали олимпийскими чемпионами по теннису в парном разряде.