Сборная России завоевала две золотые медали в седьмой день Олимпиады в Токио

По итогам седьмого соревновательного дня летних Олимпийских игр в Токио сборная России завоевала шесть наград.

Виталина Бацарашкина завоевала золото в стрельбе из пневматического пистолета с 25 м.

Пловец Евгений Рылов одержал победу на дистанции 200 м на спине.

Елена Осипова стала серебряной призёркой Игры в стрельбе из лука.

Анна Пракатень завоевала серебро в академической гребле.

Мужская сборная России заняла второе место в командном турнире по фехтованию на шпагах.

Дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал бронзу в весовой категории свыше 100 кг.

Ранее сообщалось, что хорваты Павич и Мектич стали олимпийскими чемпионами по теннису в парном разряде.