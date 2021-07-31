Путин поздравил российских саблисток с золотом ОИ в Токио

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Президент России Владимир Путин поздравил женскую сборную России с завоеванием золотых медалей в командном турнире по фехтованию на саблях на летних Олимпийских играх в Токио.
Путин поздравил российских саблисток с золотом ОИ в Токио
  • Reuters

«Уважаемые Софья Александровна, Ольга Алексеевна, София Станиславовна, Светлана Владимировна! От души поздравляю вас, весь тренерский состав с красивой и убедительной победой в командных соревнованиях по фехтованию на саблях Игр XXXII Олимпиады в Токио», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил, что российские саблистки достойно выступили на Олимпийских играх и заслуженно завоевали впечатляющее количество наград, вновь подтвердив лидерство отечественной школы фехтования.

В финале командного турнира сборная России одержала победу над национальной командой Франции.

Противостояние завершилось с общим счётом 45:41.

В составе российской сборной выступили Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина.

Ранее сообщалось, что Мамедов рассказал о плохом самочувствии Великой в финале командных соревнований на ОИ.

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