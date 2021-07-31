Мамедов рассказал о плохом самочувствии Великой в финале командных соревнований на ОИ
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«Шёл вопрос о замене Великой! Волнение было, мы решали, менять на второй поединок или третий. Софья попросила выпустить её на второй поединок. Мы сказали: «Вытаскивай». И она молодец, вытащила», — сказал Мамедов в эфире Первого канала.
По его словам, старший тренер сборной России Дмитрий Глотов принял решение поставить на последний поединок Ольгу Никиту, потому что Великая почувствовала себя плохо.
«Ольга потрясающе отработала», — сказал он.
В финале командного турнира сборная России одержала победу над национальной командой Франции.
Противостояние завершилось с общим счётом 45:41.
В составе российской сборной выступили Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина.
Ранее сообщалось, что сборная России по фехтованию досрочно выиграла медальный зачёт ОИ в Токио.