Мамедов рассказал о плохом самочувствии Великой в финале командных соревнований на ОИ

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Главный тренер сборной России Ильгар Мамедов рассказал о плохом самочувствии Софьи Великой в финале командного турнира по фехтованию на саблях на летних Олимпийских играх в Токио.
Мамедов рассказал о плохом самочувствии Великой в финале командных соревнований на ОИ
  • © Официальный сайт Федерации фехтования России

«Шёл вопрос о замене Великой! Волнение было, мы решали, менять на второй поединок или третий. Софья попросила выпустить её на второй поединок. Мы сказали: «Вытаскивай». И она молодец, вытащила», — сказал Мамедов в эфире Первого канала.

По его словам, старший тренер сборной России Дмитрий Глотов принял решение поставить на последний поединок Ольгу Никиту, потому что Великая почувствовала себя плохо.

«Ольга потрясающе отработала», — сказал он.

В финале командного турнира сборная России одержала победу над национальной командой Франции.

Противостояние завершилось с общим счётом 45:41.

В составе российской сборной выступили Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина.

Ранее сообщалось, что сборная России по фехтованию досрочно выиграла медальный зачёт ОИ в Токио.

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