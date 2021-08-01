Сборная России завоевала 15 медалей во второй день молодёжного ЧМ по ММА
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Золото завоевали Артур Жалов, Юсуп Кукаев, Тамерлан Дзауров, Дарья Сидорова и Алина Зайцева. Серебро в активе Мамеда Абдулмежидова, Максима Ширинова, Магомеда Салтаханова, Руслана Овсянникова, Алины Кокориной и Елизаветы Егоршиной. Бронзовыми призёрами стали Абубукар Заитов и Алан Сайидов.
Перед завершающим днём соревнований в активе сборной России в общей сложности 29 медалей молодёжного первенства.
Ранее сообщалось, что Макки стал чемпионом Bellator в полулёгком весе.