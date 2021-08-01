Сборная России завоевала 15 медалей во второй день молодёжного ЧМ по ММА

Сборная России завоевала 15 медалей в возрастной категории 14—15 лет во второй день молодёжного чемпионата мира по ММА, проходящего в болгарской Софии.

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