Французский боксёр Алиев в знак протеста час не покидал ринг на ОИ в Токио
- Reuters
- © Andrew P. Scott-USA TODAY Sports
Алиев из-за дисквалификации во втором раунде проиграл британцу Фрейзеру Кларку в весовой категории свыше 91 кг.
Представитель Франции был не согласен с решением судей и сидел в углу ринга. Затем его увели в подтрибунное помещение, но потом вернулся и снова сидел на ринге в качестве протеста. Это продолжалась в течение часа.
Также он ругался и показывал неприличные жесты.
Ранее российский боксёр Имам Хатаев заявил, что не согласен со своим поражением в полуфинале ОИ.