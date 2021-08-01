Французский боксёр Алиев в знак протеста час не покидал ринг на ОИ в Токио

Французский боксёр Мурад Алиев, который является уроженцем Москвы, в знак протеста час не покидал ринг на Олимпийских играх в Токио.

Алиев из-за дисквалификации во втором раунде проиграл британцу Фрейзеру Кларку в весовой категории свыше 91 кг.

Представитель Франции был не согласен с решением судей и сидел в углу ринга. Затем его увели в подтрибунное помещение, но потом вернулся и снова сидел на ринге в качестве протеста. Это продолжалась в течение часа.

Также он ругался и показывал неприличные жесты.

Ранее российский боксёр Имам Хатаев заявил, что не согласен со своим поражением в полуфинале ОИ.