Боксёр Хатаев заявил, что не согласен со своим поражением в полуфинале ОИ
«Я доволен собой, я сделал всё что мог. Со своей стороны я выполнил всё, чтобы выиграть этот бой. Думаю, что я выиграл этот бой. Я не согласен с решением судей. Первый раунд мне отдали. Второй — ну ладно, туда. В третьем, считаю, я нанёс больше ударов», — цитирует Хатаева «Спорт-Экспресс».
По его мнению, соперник просто убегал от него и ожидал окончания боя, так как боялся его. Россиянин также остался доволен бронзовой наградой Токио-2020, хотя подчеркнул, что ставил цель выиграть золото.
Ранее Хатаев завоевал бронзу Олимпиады в полутяжёлом весе.