Боксёр Хатаев заявил, что не согласен со своим поражением в полуфинале ОИ

Российский боксёр Имам Хатаев заявил, что не согласен с решением судей по поводу результата его поединка с британцем Бенджамином Уиттакером в полуфинале Олимпийских игр в Токио.

«Я доволен собой, я сделал всё что мог. Со своей стороны я выполнил всё, чтобы выиграть этот бой. Думаю, что я выиграл этот бой. Я не согласен с решением судей. Первый раунд мне отдали. Второй — ну ладно, туда. В третьем, считаю, я нанёс больше ударов», — цитирует Хатаева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, соперник просто убегал от него и ожидал окончания боя, так как боялся его. Россиянин также остался доволен бронзовой наградой Токио-2020, хотя подчеркнул, что ставил цель выиграть золото.

Ранее Хатаев завоевал бронзу Олимпиады в полутяжёлом весе.