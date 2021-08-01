Боксёр Хатаев завоевал бронзу Олимпиады в полутяжёлом весе
Российский боксёр Имам Хатаев уступил британцу Бенджамину Уиттакеру в полуфинальном поединке в полутяжёлом весе (до 81 кг) на Олимпийских играх в Токио.
Хатаев проиграл по решению судей со счётом 1:4.
Таким образом, россиянин стал бронзовым призёром Игр. А Уиттакер сразится за золото.
Ранее сообщалось, что британка Кэррисс Артингстолл выиграла бронзу ОИ на турнире по боксу.
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