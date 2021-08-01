Боксёр Хатаев завоевал бронзу Олимпиады в полутяжёлом весе

Короткая ссылка
RT
Российский боксёр Имам Хатаев уступил британцу Бенджамину Уиттакеру в полуфинальном поединке в полутяжёлом весе (до 81 кг) на Олимпийских играх в Токио.

Хатаев проиграл по решению судей со счётом 1:4.

Таким образом, россиянин стал бронзовым призёром Игр. А Уиттакер сразится за золото.

Ранее сообщалось, что британка Кэррисс Артингстолл выиграла бронзу ОИ на турнире по боксу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить