Британка Артингстолл выиграла бронзу ОИ на турнире по боксу
Британка Кэррисс Артингстолл выиграла бронзовую медаль на турнире по боксу в весовой категории до 57 кг на летних Олимпийских играх в Токио.
- Reuters
В полуфинале британка потерпела поражение от Сэны Ириэ из Японии.
Бой продлился три раунда и завершился поражением Артингстолл раздельным решением судей — 3:2.
Ранее сообщалось, что Магомедалиева вышла в полуфинал турнира по боксу на ОИ в Токио.
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