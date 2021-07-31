Британка Артингстолл выиграла бронзу ОИ на турнире по боксу

Британка Кэррисс Артингстолл выиграла бронзовую медаль на турнире по боксу в весовой категории до 57 кг на летних Олимпийских играх в Токио.

Reuters

В полуфинале британка потерпела поражение от Сэны Ириэ из Японии. Бой продлился три раунда и завершился поражением Артингстолл раздельным решением судей — 3:2. Ранее сообщалось, что Магомедалиева вышла в полуфинал турнира по боксу на ОИ в Токио.