Сборная России завоевала семь медалей в девятый день Олимпиады в Токио

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По итогам девятого соревновательного дня летних Олимпийских игр в Токио сборная России завоевала семь наград.
Сборная России завоевала семь медалей в девятый день Олимпиады в Токио
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Золото завоевали Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв, победившие в финале теннисного турнира в миксте своих соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева, которые стали серебряными призерами.

Российские рапиристы завоевали серебро Олимпиады в Токио в командных соревнованиях.

Теннисист Карен Хачанов проиграл Александру Звереву в финале и стал серебряным призёром Игр.

Гимнастка Анастасия Ильянкова завоевала серебро Олимпиады в упражнениях на брусьях.

Бронзовые награды в боксе завоевали Имам Хатаев (весовая категория до 81 кг) и Андрей Замковой (до 69 кг).

Ранее глава МОК заявил, что спортсмены из России имеют полное право выступать на Играх в Токио.

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