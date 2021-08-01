Сборная России завоевала семь медалей в девятый день Олимпиады в Токио

По итогам девятого соревновательного дня летних Олимпийских игр в Токио сборная России завоевала семь наград.

Золото завоевали Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв, победившие в финале теннисного турнира в миксте своих соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева, которые стали серебряными призерами.

Российские рапиристы завоевали серебро Олимпиады в Токио в командных соревнованиях.

Теннисист Карен Хачанов проиграл Александру Звереву в финале и стал серебряным призёром Игр.

Гимнастка Анастасия Ильянкова завоевала серебро Олимпиады в упражнениях на брусьях.

Бронзовые награды в боксе завоевали Имам Хатаев (весовая категория до 81 кг) и Андрей Замковой (до 69 кг).

Ранее глава МОК заявил, что спортсмены из России имеют полное право выступать на Играх в Токио.