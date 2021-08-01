Сборная России завоевала семь медалей в девятый день Олимпиады в Токио
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Золото завоевали Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв, победившие в финале теннисного турнира в миксте своих соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева, которые стали серебряными призерами.
Российские рапиристы завоевали серебро Олимпиады в Токио в командных соревнованиях.
Теннисист Карен Хачанов проиграл Александру Звереву в финале и стал серебряным призёром Игр.
Гимнастка Анастасия Ильянкова завоевала серебро Олимпиады в упражнениях на брусьях.
Бронзовые награды в боксе завоевали Имам Хатаев (весовая категория до 81 кг) и Андрей Замковой (до 69 кг).
Ранее глава МОК заявил, что спортсмены из России имеют полное право выступать на Играх в Токио.