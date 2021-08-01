Глава МОК заявил, что спортсмены из России имеют полное право выступать на Играх в Токио

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил в защиту решения об участии команды из России на летних Олимпийских играх в Токио.
Глава МОК заявил, что спортсмены из России имеют полное право выступать на Играх в Токио
  • © Frank Hoermann/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

«Они, как и все другие атлеты, принимающие здесь участие, прошли все квалификации и тесты. Поэтому они также имеют право на соответствующее обращение. Олимпийский комитет России тут полностью уважает санкции, которые были приняты Всемирным антидопинговым агентством (WADA)»,— приводит слова Баха Süddeutsche Zeitung, со ссылкой на DPA.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под своим флагом, но при этом у них будет возможность наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны. На Играх в Токио россияне представляют сборную Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее сообщалось, что в МОК обсудят заявление главы USADA в адрес российских спортсменов.

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