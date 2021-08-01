В МОК обсудят заявление главы USADA в адрес российских спортсменов

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Руководитель комиссии по допингу Международного олимпийского комитета (МОК) Ненада Лалович отреагировал на слова генерального директора Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта по поводу участия российских спортсменов на Играх в Токио и борьбы с допингом.
В МОК обсудят заявление главы USADA в адрес российских спортсменов
  • Reuters

«Сегодня каждый может делать заявления, какие хочет. Российские спортсмены сейчас, наверное, самые контролируемые: в процентном отношении ни одна страна так не контролируется, как Россия. А что господин Тайгарт думает и говорит — это, думаю, реакция на слова пловца. Мы будем обсуждать данную ситуацию, конечно», — цитирует Лаловича ТАСС.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под своим флагом, но при этом будут иметь возможность наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны. На Играх в Токио россияне представляют сборную Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее глава USADA призвал обнародовать результаты тестов на допинг спортсменов из России.

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