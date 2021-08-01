Глава USADA призвал обнародовать результаты тестов на допинг спортсменов из России

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Генеральный директор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт подверг критике Международный олимпийский комитет (МОК) по поводы борьбы с допингом и негативно высказался об участии российских спортсменов на Играх в Токио.

«Конечно, несправедливо ставить под сомнение выступления любого отдельно взятого спортсмена, и все они считаются невиновными, пока не будет доказано обратное. Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания. Теперь все видят, что этот запрет является фарсом», — цитирует Тайгарта Yahoo Sports.

По его словам, заявления и действия МОК и мировых лидеров не остановят коррупцию в России, а также данная ситуация, как он считает, способна придать смелости другим желающий побеждать любыми средствами.

«Недостаточное наказание позволило России посмеяться над Играми своей жаждой медалей, а не ценностей. Призываем обнародовать все тесты отдельных спортсменов по всем видам спорта из всех стран, в том числе из США, но особенно из России, учитывая её доказанную коррумпированность. Мир заслуживает знать, действительно ли что-то изменилось в России», — сказал Тайгарт.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх не под своим флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны. На Играх в Токио россияне представляют сборную Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее в МОК заявили, что WADA не видит нарушений условий участия России на Олимпиаде.

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