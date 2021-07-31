МОК: WADA не видит нарушений условий участия России на Олимпиаде

Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не наблюдает серьёзных нарушений участия россиян на Олимпийских играх в Токио.

«Мне известно, что Оливье Ниггли. считает, что все правила выполняются согласно решению Спортивного арбитражного суда. МОК делает всё возможное, чтобы правила соблюдались», — цитирует Адамса ТАСС.

При этом он отметил, это касается только официальной делегации и атлетов, а в МОК не способны отследить все мелкие нарушения, среди которых упоминание сборной России журналистами и комментаторами. По его словам, МОК не может отвечать за действия всех россиян.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов назвал спекуляциями публикации в американских СМИ о допинге россиян.