МОК: WADA не видит нарушений условий участия России на Олимпиаде

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Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не наблюдает серьёзных нарушений участия россиян на Олимпийских играх в Токио.
МОК: WADA не видит нарушений условий участия России на Олимпиаде
  • Reuters
  • © Mandi Wright-USA TODAY Sports

«Мне известно, что Оливье Ниггли. считает, что все правила выполняются согласно решению Спортивного арбитражного суда. МОК делает всё возможное, чтобы правила соблюдались», — цитирует Адамса ТАСС.

При этом он отметил, это касается только официальной делегации и атлетов, а в МОК не способны отследить все мелкие нарушения, среди которых упоминание сборной России журналистами и комментаторами. По его словам, МОК не может отвечать за действия всех россиян.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов назвал спекуляциями публикации в американских СМИ о допинге россиян.

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