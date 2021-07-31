Антонов назвал спекуляциями публикации в американских СМИ о допинге россиян

Посол России в США Анатолий Антонов высказался по поводу публикаций различных американских СМИ о возможном употреблении допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Токио.

«Эти голословные спекуляции вызывают недоумение. По данным Международного агентства допинг-тестирования, россияне находятся в числе наиболее проверяемых на этих соревнованиях спортсменов. Российские атлеты добывают медали в Токио в честной борьбе. Попытки дискредитировать их достижения продиктованы стремлением избавиться от добросовестной конкуренции, что противоречит духу олимпийского движения», — приводит слова Антонова диппредставительство России на своей странице в Facebook.

Он также назвал употребление допинга общемировой проблемой и призвал США активизировать борьбу с запрещёнными препаратами в американских спортивных лигах, которые не следуют международным стандартам. Кроме того, дипломат подчеркнул, что в России с восторгом реагируют на успехи отечественных спортсменов в Токио.

«В нелегких условиях они достойно защищают спортивную честь Родины. Превозмогая трудности, ежедневно дарят нам, своим болельщикам, радость победы», — подчеркнул Антонов.

Россияне на этих Играх пока завоевали десять золотых, 14 серебряных и десять бронзовых медалей.

Ранее в Госдуме отреагировали на слова пловца из США о проблеме допинга.