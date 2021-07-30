В Госдуме отреагировали на слова пловца из США о проблеме допинга

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин прокомментировал в беседе с RT слова американского пловца Райана Мёрфи о том, что он не считает «чистым» заплыв на Олимпийских играх на 200 м на спине.

«Это не делает чести американскому спортсмену, который делает такие заявления. Нужно стараться биться в честной и бескомпромиссной борьбе и выигрывать, а не пенять на какие-то третьи стороны, а тем более включать в спорт политику. Вот когда это перестанут делать, тогда наверное спортивные соревнования будут более честными, открытыми и исчезнут вот эти все риторики», — заявил Пайкин.

Ранее американский пловец Райан Мёрфи после после победы россиянина Евгения Рылова в заплыве на 200 м на спине на ОИ предположил, что, возможно, в минувшем заплыве не всё было чисто.

Позднее Мёрфи уточнил свои слова о подозрении в применении допинга участниками заплыва. Он заявил, что говорил в целом про допинг в плавании.

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию россиянин Евгений Рылов рассказал, что они обсудили ситуацию с пресс-конференцией с американцем Райаном Мёрфи и у них нет претензий друг к другу.