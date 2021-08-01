Павлюченкова и Рублёв стали олимпийскими чемпионами по теннису в миксте

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Россияне Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв одержали победу над соотечественниками Еленой Весниной и Асланом Карацевым в финале олимпийского теннисного турнира в миксте.
Павлюченкова и Рублёв стали олимпийскими чемпионами по теннису в миксте
  • Reuters

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11 в пользу Павлюченковой и Рублёва.

Для всех трёх участников финала это первые в карьере олимпийские награды. Веснина является чемпионкой Игр-2016  в парном разряде.

Бронзовыми призёрами стали австралийцы ЭшлиБарти и Джон Пирс, на матч за третье место с которым не явились сербы Новак Джокович и Нина Стоянович.

Ранее сообщалось, что Хачанов проиграл Звереву в финале и стал серебряным призёром Олимпиады.

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