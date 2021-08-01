Павлюченкова и Рублёв стали олимпийскими чемпионами по теннису в миксте
- Reuters
Встреча продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11 в пользу Павлюченковой и Рублёва.
Для всех трёх участников финала это первые в карьере олимпийские награды. Веснина является чемпионкой Игр-2016 в парном разряде.
Бронзовыми призёрами стали австралийцы ЭшлиБарти и Джон Пирс, на матч за третье место с которым не явились сербы Новак Джокович и Нина Стоянович.
Ранее сообщалось, что Хачанов проиграл Звереву в финале и стал серебряным призёром Олимпиады.