Хачанов проиграл Звереву в финале и стал серебряным призёром Олимпиады

Россиянин Карен Хачанов потерпел поражение от немца Александра Зверева в финале олимпийского теннисного турнира в мужском одиночном разряде.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу немецкого теннисиста.

Для 25-летнего Хачанова это первая в карьере медаль Олимпиады. Он является победителем четырёх турниров ATP в одиночном разряде.

Бронзовым призёром Игр в Токио стал испанец Пабло Карреньо-Буста, победивший в матче за третье место серба Новака Джоковича — 6:4, 7:6 (8:6), 6:3.

Ранее сообщалось, что Крейчикова и Синякова стали олимпийскими чемпионками по теннису в парном разряде.