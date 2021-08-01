Крейчикова и Синякова стали олимпийскими чемпионками по теннису в парном разряде

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Чешки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова одержали победу над швейцарками Белиндой Бенчич и Викторией Голубич в финале олимпийского теннисного турнира в женском одиночном разряде.
Крейчикова и Синякова стали олимпийскими чемпионками по теннису в парном разряде
  • Reuters

Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:1 в пользу чешского дуэта.

Для чешских теннисисток это первая в карьере медаль Олимпиады. Крейчикова и Синякова являются трёхкратными победительницами турниров Большого шлема в парном разряде.

Бронзовыми призёрками Игр стали бразильянки Лаура Пигосси и Луиза Стефани, победившие в матче за третье место россиянок Елену Веснину и Веронику Кудерметову — 4:6, 6:4, 11:9.

Ранее сообщалось, что Веснина объяснила причину поражения в матче за бронзу ОИ в парном турнире.

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