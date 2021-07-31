Веснина объяснила причину поражения в матче за бронзу ОИ в парном турнире

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Россиянка Елена Веснина поделилась мнением о поражении в матче за бронзовые медали парного турнира по теннису на летних Олимпийских играх в Токио.
Веснина объяснила причину поражения в матче за бронзу ОИ в парном турнире
  • Reuters

«Больно и обидно проигрывать, но не могу назвать это поражение трагедией. Бразильские теннисистки по ходу всего олимпийского турнира сначала крупно уступали, а потом завязывали суету и кутерьму. Когда нет толком уровня тенниса, то ты можешь такой беготнёй немножко сбить соперника. Так у бразильянок и получилось», — цитирует Веснину пресс-служба Олимпийского комитета России.

Россиянка отмечает, что всё складывалось в их пользу, но на матчболах мячи у бразильянок залетали в корт, как намагниченные.

«Всё равно мы были мощнее. У нас мощнее подачи, удары, мы играли хорошо сегодня», — сказала она.

В матче за третье место Веснина и Вероника Кудерметова потерпели поражение от бразильянок Лауры Пигосси и Луизы Стефани.

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут и завершилась со счётом 6:4, 4:6, 9:11.

Ранее сообщалось, что российские пары встретятся в финале теннисного микста на ОИ в Токио.

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