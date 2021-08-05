Первопроходцы: пляжные волейболисты Красильников и Стояновский вышли в финал Олимпиады

Вячеслав Красильников и Олег Стояновский стали первыми российскими пляжными волейболистами, которым удалось добраться до медалей Олимпиады. В полуфинале действующие чемпионы мира переиграли катарцев Шерифа Юнусса Самбу и Ахмеда Тижана со счётом 21:19, 21:17. За золото отечественный дуэт поборется с другим фаворитом турнира — норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Сёрумом, также не отдавшими в плей-офф соперникам ни одной партии.

Вячеслав Красильников и Олег Стояновский имели полное право считаться одними из главных фаворитов олимпийского турнира в Токио. Но в полуфинале действующим чемпионам мира противостояли лидеры рейтинга Международной федерации волейбола (FIVB) Шериф Юнусс — Ахмед Тижан, крайне неудобные оппоненты. В 2021 году россияне дважды встречались с представителями Катара и оба раза проиграли. Сначала они не справились с ними на первых соревнованиях в мексиканском Канкуне (1:2), а затем в полуфинале первенства в швейцарском Гштаде (0:2).

В дебюте сразу стало ясно, что и в этот раз лёгкой прогулки у россиян не предвидится. Не самые выдающиеся с точки зрения антропометрии Юнусс и Тижан (195 и 187 сантиметров, соответственно) смотрелись более чем конкурентно не только в защите, но и на блоке. Особенно хорошо им удавались атаки первым темпом, которые мастерски завершал Шериф. Только за первую партию он наколотил десять очков — на два больше, чем лучший бомбардир отечественного дуэта на турнире Красильников.

Также по теме Одни за всех: волейболисты-пляжники Красильников и Стояновский пробились в полуфинал Олимпиады Вячеслав Красильников и Олег Стояновский остались единственными представителями России в олимпийском турнире по пляжному волейболу....

Во многом именно уверенная игра Юнусса помогла катарскому дуэту угнаться за россиянами в начале партии, а впоследствии не только выровнять положение, но и выйти вперёд. К решающему отрезку пары подошли вровень — 18:18, но в концовке своё веское слово сказал Стояновский. До этого момента его статистика была не самой впечатляющей: два точных попадания с игры, один эйс и одна ошибка при подаче. Но три последних балла он записал на свой счёт и решил исход сета. Сначала Олег великолепно сыграл на блоке, а затем дважды вколотил мяч в песок через Шерифа.

Вторая партия ожидаемо выделялась на фоне первой в плане эмоций, но более напряжённой её назвать нельзя. Проходила она примерно по одному сценарию: россияне обеспечивали себе комфортное преимущество в два-три балла, катарцы бросались в погоню и добивались локального успеха, но впоследствии вновь позволяли оппонентам оторваться.

Резко возросло число «челленджей». Если в стартовом сете просмотр видеоповтора запрашивали лишь один раз, то во втором — сразу трижды, причём все успешно. Дважды ошибку рефери исправляли африканцы — сначала углядели касание Стояновского на блоке, а затем — попадание мяча в линию после удара Юнусса. И стоит отметить, что во втором эпизоде они не зря решились на подобный шаг. В противном случае, отечественные пляжники могли создать комфортный для себя отрыв — 10:6.

Судьбу партии, быстро катившейся к концовке, решили два розыгрыша при счёте 17:16 в пользу россиян, при чём в двух эпизодах своего рода антигероем стал Юнусс. Сначала он пробил в аут, а затем коснулся сетки, что не оставил незамеченным арбитр. Красильников и Стояновский повели с разницей в три очка, а в концовке роль лидера на себя вновь взял Олег. Размашистая атака по диагонали и удачная игра на блоке обеспечили победу и помогли паре стать первыми россиянами, добравшимися до медалей Игр в пляжном волейболе — 21:19, 21:17.

«Мы мечтали об этом с тех пор, как начали играть в пляжный волейбол. Впереди финал Олимпиады — это невероятно, мы одна из сильнейших команд мира, что уже и доказали здесь. Это история для российского волейбола, мы сделали историю», — цитирует Стояновского ТАСС.

По словам его партнёра, на старте олимпийского турнира им приходилось непросто в ментальном плане, однако ближе к финалу удалось справиться со всеми проблемами.

«Самое сложное — это психология, справиться с мыслями, эмоциями во время игры. Если научиться бороться, то можно добиваться больших побед. Главное, что мы справились психологически. Только родные и близкие знают, какой путь я прошёл, но нужен ещё один шаг. Мы приложим все усилия, чтобы добыть золото. Лично для меня быть здесь и выйти в финал это уже победа», — сказал Красильников.

Помешать им завоевать золото Игр в Токио попытается пара из Норвегии Андерс Бернтсен Мол и Кристиан Сандли Сёрум, в полуфинале довольно легко разобравшиеся с латышами Мартиньшем Плявиньшем и Эдгаром Точсом. Скандинавам также хватило двух сетов, чтобы завоевать путёвку в решающий раунд соревнований, но счёт оказался ещё более крупным — 21:15, 21:16. При этом феноменальное выступление продемонстрировал Мол, записавший на свой счёт 20 очков, сразу половина из которых была добыта на блоке.

«Норвежцы — одни из сильнейших в мире за последние два-три года. Они доказали своё право быть в финале. Думаю, будет отличный матч. Нам не хватает наших тренеров, врачей, семей. Но мы постоянно на связи», — цитирует Стояновского «Спорт-Экспресс».