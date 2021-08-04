Одни за всех: волейболисты-пляжники Красильников и Стояновский пробились в полуфинал Олимпиады

Вячеслав Красильников и Олег Стояновский остались единственными представителями России в олимпийском турнире по пляжному волейболу. Действующие чемпионы мира победили немцев Юлиуса Толе и Клеменса Виклера и вышли в полуфинал. В свою очередь, их соотечественники Илья Лешуков и Константин Семёнов уступили норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Сёруму. На аналогичной стадии своё выступление в Токио завершила и женская сборная России по волейболу, в четырёх сетах проиграв команде Бразилии.

До среды в олимпийском турнире по пляжному волейболу среди мужчин оставались надежды на российский финал. Отечественные дуэты практически идеально провели групповой этап, одержав в сумме пять побед, а впоследствии без особых проблем преодолели первый раунд плей-офф. В четвертьфинале же и Илью Лешукова с Константином Семёновым, и Вячеслава Красильникова с Олегом Стояновским ждали соперники, которых они уже обыгрывали.

Лешуков и Семёнов встречались с норвежским дуэтом Андерс Бернтсен Мол — Кристиан Сандли Сёрум на групповой стадии Олимпиады. Тогда россияне взяли оба сета на «тоненького» (21:19), но в целом владели заметным преимуществом по ходу матча. Скандинавы вели в счёте лишь до середины первой партии, после чего были вынуждены постоянно догонять, а их отставание иногда достигало шести баллов. Было логично ожидать, что отечественные пляжники и на этот раз смогут навязать визави свою игру и преодолеть барьер четвертьфинала.

Но на этот раз всё сложилось иначе. Уже в дебюте норвежцы создали себе комфортный задел и не растеряли его вплоть до окончания стартовой партии. У россиян же мало что получалось как в нападении, так и в защите. За первый сет они реализовали лишь 11 из 21 удара, что на фоне точности атак соперников смотрелось не столь впечатляюще (16 из 19). Кроме того, Лешуков и Семёнов не смогли ни разу поднять мяч с песка после атак соперников.

Второй сет получился равным, о чём наглядно свидетельствует реализация атак. Проблема в том, что шансов забить у норвежцев было значительно больше (32:26), причиной чему стала великолепная игра в обороне Сёрума. Только за эту партию он совершил девять спасений, что и стало одним из ключевых факторов успеха скандинавов. К тому же отечественные волейболисты неубедительно смотрелись в концовке. В двух эпизодах не с лучшей стороны себя проявил Семёнов, который сначала пробил в аут, а в решающем розыгрыше, наоборот, перестраховался и сыграл недостаточно остро — 17:21, 19:21. Российский дуэт потерпел первое поражение на Олимпиаде и лишился шансов на медали.

«В целом за турнир можем поставить себе твёрдую четвёрку. Отомстим ли в Париже за поражение здесь? Месть — это блюдо, которое подаётся холодным. Я не про следующую Олимпиаду, а вообще про будущее, сделаем выводы. Если будем работать с таким же настроем, всё получится, и все большие победы впереди», — цитирует Семёнова ТАСС.

В свою очередь, Красильникову и Стояновскому предстояло поучаствовать в ремейке финала чемпионата мира 2019 года. Тогда российский дуэт в трёх партиях справился с немцами Юлиусом Толе и Клеменсом Виклером и завоевал золотые медали. Но на этот раз всё получилось значительно проще, а для определения победителя хватило и двух сетов.

Вплоть до середины первого на площадке шла ожесточённая борьба, а вырваться вперёд не получалось ни у одной из пар. Так продолжалось до счёта 16:15, после чего россияне выиграли пять розыгрышей из шести. Не обошлось и без помощи немцев. Оба по разу смазали подачу, да ещё и Толе пробил в аут из выгодной позиции. Красильников и Стояновский не простили визави за такую расточительность.

Вторая партия получилась более напряжённой. Ближе к концовке отечественные спортсмены вновь попытались уйти в отрыв, но на этот раз немцы не позволили им это сделать. Одной из причин тому была яркая игра Виклера, успевавшего как набирать очки самому, так и мешать делать это оппонентам. Клеменс отметился шестью баллами и четырьмя спасениями, что во многом и помогло дуэту из Германии дотянуть до концовки.

Россияне же неожиданно занервничали. Сначала Олегу не повезло на блоке — он здорово остановил атаку, но мяч от его руки попал в антенну, прежде чем удариться в корт, — а затем они поочерёдно смазали подачи. Но в концовке класс действующих чемпионов мира всё же сказался. Решающие очки на свой счёт записал Стояновский, дважды вколотив мяч в песок — 21:16, 21:19.

Таким образом, Красильников и Стояновский вышли в следующий раунд и остались единственными россиянами в плей-офф Олимпиады. За выход в финал они поборются с катарскими волейболистами Шерифом Юнуссе и Ахмедом Тижаном. На данный момент лучшим достижением последних является золото Азиатских игр, а также выход в 1/16 финала первенства планеты.

«Тяжелый матч. Мы хорошо знали соперников, всегда с ними тяжело играли. Сейчас уже конец турнира. Мы знаем, как готовиться, как играть с ними. Мы прибавляем по ходу турнира. Мне кажется, от игры к игре выступаем лучше», — приводит слова Стояновского «Спорт-Экспресс».

Тем временем состоялись четвертьфиналы олимпийского турнира по волейболу среди женщин. Подопечные Сержио Бузато заняли четвёртое место в своей группе, из-за чего в четвертьфинале попали на победителя соседнего секстета — Бразилию. Двукратные чемпионки Олимпиады выиграли все пять предыдущих встреч и уступили всего три сета, что позволяло считать их не только фаворитами грядущего матча, но и плей-офф в целом.

Однако российская команда сделала всё возможное, чтобы преподнести одну из самых громких сенсаций соревнований. В начале первой партии ей удалось вырваться вперёд в счёте и сохранить преимущество вплоть до её конца. Одними из главных героев стали Наталья Гончарова и Арина Федоровцева, набравшие семь и шесть очков соответственно, а также Ирина Воронкова, ярко проявившая себя в концовке.

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Но на весь матч лидеров сборной России не хватило. Бразильянки наглухо закрыли Гончарову, позволив ей набрать лишь четыре балла за оставшиеся три сета. Наталья реализовала всего три из 19 атак с игры, а также однажды преуспела на блоке. Без её поддержки Федоровцевой и Воронковой было очень сложно противостоять грозным латиноамериканкам. Доигровщицы набрали в общем 20 и 18 очков соответственно, а ещё 14 записала себе в актив Ирина Королёва, но для общего успеха этого оказалось недостаточно.

Пожалуй, ключевым отрезом в матче стала середина второго сета, когда россиянки позволили соперницам отыграться со счёта 14:8 в свою пользу. Бразильянки сначала включились на блоке (как это делали в первом сете), затем поймали кураж на приёме и играючи взяли второй сет. Обретя уверенность, они планомерно начали развивать свой успех и в третьей партии. Лишь раз они позволили подопечным Бузато выйти вперёд, но после уверенно вернули себе лидерство и не отдавали его вплоть до конца.

В четвёртой партии сборная России смогла прийти в себя и сражалась вплоть до самого конца, но всё же оказалась слабее. В этот день команда Бразилии была более сбалансированной, о чём говорит хотя бы разброс очков. Сразу пять спортсменок преодолели отметку в десять набранных баллов. Отечественные волейболистки проиграли и четвёртый раз подряд не смогли пройти дальше четвертьфинала на Олимпиаде.

«Первый момент — когда (во втором сете. — RT) мы вели в счёте, нас немного выбили с приёма, мы не могли сняться в одной расстановке, и нас догнали. В третьей и четвёртой партиях мы боролись, где-то догоняли и выходили вперёд. Мы показали неплохую игру, но результатом, конечно, я недовольна. Были проблемы с приёмом, где-то получалось кого-то заменять и подстраховывать, но это было не всегда», — сказала связующая Евгения Старцева.