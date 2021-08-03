Ремейк сценария Рио: сборная России по волейболу победила Канаду и сыграет с Бразилией в полуфинале ОИ в Токио

Мужская сборная России по волейболу первой в игровых видах спорта пробилась в полуфинал Олимпиады в Токио. Подопечные Туомаса Саммелвуо обыграли Канаду в трёх партиях со счётом 25:21, 30:28, 25:22. Их следующим соперником станет действующий олимпийский чемпион Бразилия, столь же уверенно взявшая верх над Японией в первом матче плей-офф. Это будет вторая встреча принципиальных соперников на турнире и повторение матча пятилетней давности на Играх в Рио-де-Жанейро.

На групповом этапе мужского олимпийского турнира по волейболу отечественная сборная выполнила задачу-максимум — впервые с 1988 года заняла первое место в своём секстете. Это позволило ей получить номинально слабейшего соперника по четвертьфиналу. Им оказалась национальная команда Канады. В Рио соперники также встречались в первом матче плей-офф, и тогда россияне уверенно взяли верх в трёх сетах, не позволив соперникам ни в одном из них набрать больше 20 очков.

Новая встреча не предвещала больших трудностей, однако они всё-таки возникли. Перед плей-офф была проведена жеребьёвка, которая определяла, в какое время пройдут четвертьфинальные матчи. России и Канаде выпало открывать плей-офф и играть уже в девять утра по местному времени (03:00 мск). При этом на групповом этапе подопечные Туомаса Саммелвуо дважды играли в последнем потоке, а их матч с Францией завершился за полночь.

Финский специалист выпустил в стартовом составе всех тех же волейболистов, которые начинали предыдущие игры. Уже в самом начале Максим Михайлов и Дмитрий Волков провели несколько атак, а блок Игоря Кобзаря позволил повести со счётом 8:3.

После таймаута канадцам несколько раз почти удалось догнать россиян, но затем на подаче Михайлова отрыв вырос до семи очков, и победа в первом сете стала делом техники — 25:21. Единственный оставшийся в составе олимпийский чемпион Лондона закончил партию с двумя эйсами, а Егор Клюка набрал семь очков.

Второй сет прошёл более напряжённо. У канадцев заработал блок, о который периодически бились и Михайлов, и Волков. Хоть это и не мешало россиянам в худшем случае идти вровень с соперником, но и оторваться в конце партии тоже не получилось. С выходом Ивана Яковлева на подачу удалось повести со счётом 23:20, но три подряд ошибки, в том числе со стороны самого блокирующего, позволили североамериканцам отыграться.

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Однако в тот момент, когда напряжение достигло апогея нервы крепче оказались у Кобзаря. Он старался максимально разнообразить атаку россиян, и это приводило то к очередному сетболу, то к его отыгрышу. Но при счёте 29:28 он всё же вывел Михайлова на его классический мощный удар, ставший для канадцев полной неожиданностью. Диагональный без всякой помехи вложился по мячу и с шестой попытки закончил партию в пользу российской сборной.

Третья партия началась с эйса и результативной атаки Клюки, задавших нужный настрой всей команде. Сам он после этого перестал набирать очки, но у партнёров игра по-прежнему шла, и мечтавшие о своём первом за 37 лет полуфинале канадцы никак не могли организовать погоню. За весь матч они так ни разу и не повели в счёте, что является большой редкостью для игр такого уровня.

Этот сет россияне закончили со счётом 25:21 в свою пользу и в седьмой раз подряд пробились в полуфинал Олимпийских игр. Самым результативным в их составе стал Волков, набравший 15 очков. На одно меньше заработал Михайлов.

После матча Саммелвуо отметил, что ранее начало не повлияло на состояние его подопечных. Ключевым моментом игры он назвал концовку второго сета.

«О том, что игра с канадцами начнётся в девять утра, мы узнали достаточно поздно. Благодарен волейболистам, что в такой ситуации они хорошо подготовились и решили главную задачу. Ключевым моментом встречи стала концовка второй партии, когда игроки проявили хладнокровие и терпение», — цитирует специалиста пресс-служба Олимпийского комитета России.

В свою очередь, Кобзарь отметил, что остался не слишком доволен игрой команды, но пообещал, что она прибавит к следующему, более важному матчу.

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«Сыграли сегодня грязновато, если говорить о качестве волейбола. В концовках партий позволяли сопернику завязывать борьбу. В общем, есть над чем поработать перед полуфиналом», — подвёл итоги игры Кобзарь.

Соперник сборной России по полуфиналу определялся в матче Бразилии и Японии, которые вышли на площадку следующими. Сенсации в этой игре не произошло — южноамериканцы победили, закончив встречу за три сета — 25:20, 25:22, 25:20.

Россияне снова поспорят с бразильцами за путёвку в финал, как это было пять лет назад на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Тогда россияне уступили с сухим счётом, но в этом году уже дважды обыграли принципиальных соперников в трёх партиях. На нынешнем турнире пути соперников пересекались в третьем туре группового этапа и тогда россияне взяли верх со счётом 3:0.

Матч главных волейбольных супердержав состоится 5 августа, а завтра свой плей-офф начнут их коллеги из женских команд. Россиянки и бразильянки тоже оказались в одной паре, но в отличие от мужчин сыграют на той стадии, на которой проигравший больше не сможет рассчитывать на медаль.