Красильников и Стояновский прошли в четвертьфинал олимпийского турнира по пляжному волейболу
- © РИА Новости / Григорий Сысоев
В матче 1/8 финала россияне одержали победу над испанцами Пабло Эррерой и Адрианом Гавирой.
Встреча завершилась со счётом 2:0 (22:20, 21:17).
В четвертьфинале Красильников и Стояновский встретятся с победителями матча между американцами Джейком Гиббом и Траем Борном и немцами Юлиусом Толе и Клеменсом Виклером.
Ранее сообщалось, что Красильников и Стояновский вышли в плей-офф олимпийского турнира по пляжному волейболу.