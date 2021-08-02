Красильников и Стояновский прошли в четвертьфинал олимпийского турнира по пляжному волейболу

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский прошли в четвертьфинал турнира по пляжному волейболу на летних Олимпийских играх в Токио.

В матче 1/8 финала россияне одержали победу над испанцами Пабло Эррерой и Адрианом Гавирой.

Встреча завершилась со счётом 2:0 (22:20, 21:17).

В четвертьфинале Красильников и Стояновский встретятся с победителями матча между американцами Джейком Гиббом и Траем Борном и немцами Юлиусом Толе и Клеменсом Виклером.

Ранее сообщалось, что Красильников и Стояновский вышли в плей-офф олимпийского турнира по пляжному волейболу.