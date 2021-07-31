Красильников и Стояновский вышли в плей-офф олимпийского турнира по пляжному волейболу

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Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в плей-офф турнира по пляжному волейболу на летних Олимпийских играх в Токио.
Красильников и Стояновский вышли в плей-офф олимпийского турнира по пляжному волейболу
  • Reuters

В матче третьего тура группового этапа россияне одержали победу над чехами Онджеем Перушичем и Давидом Швейнером.

Встреча завершилась со счётом 2:1 (19:21, 21:13, 15:8).

Таким образом, Красильников и Стояновский набрали пять очков и заняли второе место в группе B.

Матчи 1/8 финала пройдут 1 и 2 августа. 

Ранее сообщалось, что Макрогузова и Холомина вышли в плей-офф олимпийского турнира по пляжному волейболу.

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