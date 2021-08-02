Турецкая волейболистка разбила лицо в кровь в матче с россиянками на ОИ

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Волейболистка национальной команды Турции Чансу Озбай разбила лицо в кровь в матче со сборной России на турнире по волейболу на летних Олимпийских играх в Токио.
Турецкая волейболистка разбила лицо в кровь в матче с россиянками на ОИ
  • Reuters

В пятом сете встречи волейболистка столкнулась с партнёршей по команде, разбила лицо в кровь и потеряла зубы. Турчанке оказали медицинскую помощь на площадке, после чего её заменили.

Игра завершилась со сётом 3:2 (25:21, 23:25, 23:25, 25:15, 10:15) в пользу команды Турции.

Сборная России завершила групповой этап с тремя победами и двумя поражениями и в четвертьфинале олимпийского турнира сыграет с победителем группы A.

Ранее сообщалось, что российские волейболистки уступили Турции в заключительном матче группового этапа ОИ.

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