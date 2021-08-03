Поздняков назвал заслуженной победу российских волейболистов в четвертьфинале ОИ
«Российские волейболисты хорошо сыграли в первом сете. Во втором сете растеряли преимущество, была нервная концовка была, но игра в целом прошла под диктовку сборной России, и она заслуженно победила», — сказал Поздняков.
Встреча проходила на стадионе «Ариаке Арена» в Токио и завершилась со счётом 3:0 (25:21, 30:28, 25:22).
Таким образом, российские волейболисты вышли в полуфинал олимпийского турнира, где встретятся с победителем игры между командами Бразилии и Японии.
Полуфинальные матчи состоятся 5 августа.
Ранее сообщалось, что российские волейболисты победили Канаду и вышли в полуфинал ОИ в Токио