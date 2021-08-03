Поздняков назвал заслуженной победу российских волейболистов в четвертьфинале ОИ

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал победу сборной России над национальной командой Канады в матче 1/4 финала мужского турнира по волейболу на летних Олимпийских играх в Токио.

«Российские волейболисты хорошо сыграли в первом сете. Во втором сете растеряли преимущество, была нервная концовка была, но игра в целом прошла под диктовку сборной России, и она заслуженно победила», — сказал Поздняков.

Встреча проходила на стадионе «Ариаке Арена» в Токио и завершилась со счётом 3:0 (25:21, 30:28, 25:22).

Таким образом, российские волейболисты вышли в полуфинал олимпийского турнира, где встретятся с победителем игры между командами Бразилии и Японии.

Полуфинальные матчи состоятся 5 августа.

Ранее сообщалось, что российские волейболисты победили Канаду и вышли в полуфинал ОИ в Токио