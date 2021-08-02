Две бронзы, финал Евлоева и неудача Воробьёвой: как российские борцы стартовали на Олимпиаде в Токио

На Олимпийских играх в Токио разыграны первые медали в соревновании борцов. Сергей Емелин и Сергей Семёнов стали бронзовыми призёрами в самой лёгкой и самой тяжёлой категориях греко-римского стиля. Муса Евлоев вышел в финал в весе до 97 кг и поспорит за золото с действующим чемпионом Артуром Алексаняном из Армении. Наталья Воробьёва, Ханум Велиева и Александр Чехиркин не смогли побороться за награды и выбыли на ранних стадиях.

Бронзовый старт

Соревнования борцов на Олимпиаде в Токио начались ещё накануне с предварительных схваток в трёх весовых категориях — до 60 и 130 кг в греко-римской борьбе и до 76 кг в женской. Впервые на главных стартах четырёхлетия был применён формат, устоявшийся на чемпионатах мира, когда спортсмены начинают выступления в один день, а медали разыгрывают на следующий.

Для россиян первым возможным «уловом» могли стать только бронзовые награды. В турнире самых лёгких борцов-мужчин за сборную выступал Сергей Емелин, побеждавший на чемпионате мира в 2018-м и уступивший в финале следующего года японцу Кэничиро Фумите. По посеву они должны были разыграть золото и в этот раз, но у россиянина не заладились сразу.

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В первой схватке Емелин встретился с египтянином Хайтемом Махмудом. Он совершил фантастические четыре наката подряд, однако судьи их отменили из-за подбива колена. Уроженец Мордовии всё-таки одержал победу, потратив за одну схватку столько же сил, сколько за две. В четвертьфинальном поединке с кубинцем Луисом Ортой он вёл со счётом 3:0, но дважды не удержался на ковре и проиграл с разницей в один балл. Емелину оставалось только бороться за бронзу в утешительном турнире при условии выхода соперника в финал.

Пройдя американца Ильдара Хафизова, в прошлом выступавшего за Узбекистан, россиянин встретился с хорошо знакомым молдаванином Виктором Чобану. Именно с ним три года назад он сражался в финале первенства планеты. Их поединок в Токио начался очень активно. Потратив почти минуту на захват, Емелин всё-таки добился своего и бросил Чобану на спину, заработав четыре балла. Во втором периоде россиянин смог развить преимущество в партере, а затем и соперник сам отдал два очка, став заламывать пальцы. Со второй попытки Емелин провёл ещё один классный бросок и закончил бой досрочно — в копилку российских борцов легла первая медаль.

Далее на пьедестал почёта попытался подняться тяжеловес Сергей Семёнов. Он не был явным фаворитом состязаний, но ему очень повезло с турнирной сеткой — на его пути до финала не могли встретиться ни четырёхкратный чемпион мира турок Рыза Каяалп, ни приехавший за четвёртым олимпийским золотом кубинец Михаин Лопес. Но россиянин не воспользовался шансом завоевать более ценную награду по сравнению с той, что выиграл в Рио-де-Жанейро.

В четвертьфинале Семёнов уступил грузину Якоби Каджае. Он ничего не заработал в партере кроме автоматического балла, в то время как соперник изыскал возможность провести приём на три и тем самым обеспечил нужный себе результат. Подмосковный борец вслед за Емелиным отправился утешать себя возможной бронзовой медалью.

Здесь ему снова повезло с сеткой — уступивший Лопесу Каяалп оказался в другой её половине. Оспаривать награду нужно было сначала с представителем Финляндии Элиасом Куосманеном (с чем россиянин легко справился), а затем с чилийцем Ясмани Акостой. Словно понимая, что схватка будет совсем нерезультативной, Семёнов применил хитрый тактический приём и первым ушёл в партер. Затем он легко подскочил на ноги, а уже во втором периоде сам заработал балл за то, что настала очередь соперника лечь на ковёр. То, что последнее действие формально совершил российский борец, позволило ему снова стать бронзовым призёром. А золото повторно выиграл Лопес, причём в четвёртый раз подряд — этого не добивался ещё ни один борец греко-римского стиля в истории.

Золотая схватка для Евлоева

А перед финалами второго дня состоялись предварительные схватки в ещё трёх категориях. В одной из них нельзя было представить, что российский представитель потерпит поражение и свернёт с пути за золотом. Выступающий в весе до 97 кг Муса Евлоев приехал в Токио единственным борцом греко-римского стиля, который побеждал на двух последних чемпионатах мира, и был несомненным фаворитом.

Первую схватку, правда, ингушский боец провёл напряжённо. В бою с Гиорги Мелией он сразу заработал партер, но с трудом совершил всего один накат. Ответь грузин тем же во втором периоде, он бы победил на приоритете. К счастью, россиянин отработал в защите идеально и закончил поединок в свою пользу.

В четвертьфинале Евлоев встретился с венгром Алексом Сёке, которого побеждал в прошлогоднем финале Кубка мира. Россиянин снова не позволил подступиться к себе в партере и в ответ сам бросил соперника за пределы ковра. Доведя бой до победы со счётом 6:2, он первым из российских борцов пробился в четвёрку лучших.

Путёвку в финал, который состоится 3 августа, Евлоев оспаривал с поляком Тадеушем Михаликом. Хотя соперник и получил четвёртый номер при посеве, он не выигрывал ничего престижнее бронзы чемпионата Европы пять лет назад. Разница в титулах сразу стала видна и на ковре. В партере россиянин наконец-то проявил себя в полной мере и заработал отрыв в пять очков. Михалик не нашёл контраргументов и закономерно уступил. Муса же теперь проведёт один из самых долгожданных поединков всего турнира борцов против олимпийского чемпиона Артура Алексаняна из Армении.

К сожалению, другим россиянам добиться таких же промежуточных успехов не удалось. В весе до 77 кг наследником двукратного чемпиона Романа Власова попытался стать Александр Чехиркин, однако в четвертьфинале он не смог совладать с армянином Карапетом Чаляном. Оппонент заработал лишь один балл за выталкивание с ковра, после чего они обменялись очками за партер. У россиянина было полно времени, чтобы выйти вперёд, но счёт так и не поменялся. Но беда не пришла одна — армянин не пробился в финал сам, так что у Чехиркина не осталось шансов даже на бронзу. Точно так же в Токио выступили олимпийская чемпионка 2012 года Наталья Воробьёва и Ханум Велиева, так что ждать первой медали в женской борьбе придётся от других девушек.