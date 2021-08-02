Пять лет на одном уровне: Каменский вновь стал вторым в стрельбе из винтовки на Олимпийских играх в Токио

Сергей Каменский стал серебряным призёром Олимпиады в Токио в стрельбе из винтовки из трёх положений на 50 метров. В финале он до последнего выстрела вёл борьбу с китайцем Чжан Чанхуном, но в итоге уступил ему 1,8 балла. 33-летний россиянин повторил свой результат, показанный на прошлых Играх в Рио-де-Жанейро, и принёс сборной восьмую медаль в своём виде спорта.

Российские стрелки-мужчины ещё ни разу не покидали Олимпийские игры без личных медалей, если принимали участие в соревнованиях. Даже в 1912 году, когда в Стокгольм приехала команда Российской империи, бронзу в трапе (стрельбе по глиняным голубям) выиграл уроженец Латвии Гарри Блау. Эта вполне успешная вековая серия могла прерваться в Токио.

До сих пор удача сопутствовала мужской команде только в дебютировавшем миксте. Пистолетчик Артём Черноусов с помощью Виталины Бацарашкиной стал серебряным призёром, а Сергей Каменский вместе Юлией Каримовой выиграл бронзу в винтовке. В последний день стрелковых соревнований у мужчин оставалось ещё два шанса, чтобы отличиться самостоятельно.

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Один из них использован не был. В скоростной стрельбе из пистолета на 25 метров ещё накануне по итогам первого дня квалификации стало понятно, что Леонид Екимов к борьбе за медали не готов. С 289 баллами из 300 возможных он занимал лишь десятое место, а ведь в этом упражнении правила более строгие, чем в других, и для выхода в финал нужно попадать в шестёрку. В понедельник Екимов снова набрал только 289 очков и опустился на 11-е место.

Последнюю возможность отличиться давали соревнования по стрельбе из малокалиберной винтовки с трёх положений на 50 метров. Для Сергея Каменского именно она является профилирующей дисциплиной, но не победной. Он выигрывал серебро в этом упражнении и на чемпионате мира, и на этапе Кубка мира в этом году, и на прошлых Олимпийских играх. Тогда он упустил золото самым обидным образом — после мирового рекорда в квалификации уроженец Бийска лидировал в финале, и когда его главный соперник Николо Камприани из Италии допустил ошибку последним выстрелом, сам прицелился ещё хуже.

Своему рекорду, который теперь является олимпийским, а не мировым, Каменский в этот раз проиграл всего один балл. В стрельбе с колена он потерял только шесть очков, а лёжа — и вовсе только два. В положении стоя россиянин собрал девять девяток и в итоге с 1183 баллами поделил первое место с китайцем Чжан Чанхуном. Долгое время казалось, что за промежуточную победу придётся спорить с норвежцем Хенриком Ларсеном. После двух положений у него было 798 очков из 800 возможных, а стрельбу лёжа он вовсе провёл идеально. Но стоя Ларсен допустил так много ошибок, что даже не смог пробиться в финал.

Решающая стадия соревнований началась для Каменского очень плохо. Первая серия стрельбы с колена принесла всего 49,2 балла — никто другой так мало не набрал. Но в следующих своих попытках россиянин реабилитировался. В третьей серии он и вовсе пополнил счёт на 53 балла, превзойдя всех конкурентов. 33-летний спортсмен закончил первое положение на четвёртом месте, проигрывая лидеру Чжан Чанхуну 1,6 балла. Между ними также расположились белорус Юрий Щербацевич и украинец Сергей Кулиш.

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Стрельбу лёжа Каменский начал так, что лучше не придумаешь. В первых десяти выстрелах он не набирал меньше 10,3 балла, а два раза прицелился идеально в центр мишени и получил максимальные 10,9 очка. Последний раунд получился чуть хуже, но не настолько, чтобы можно было расстраиваться. Россиянин сократил отставание от Чжан Чанхуна, которое теперь составило 0,8 балла. Щербацевич и Кулиш остались позади, пускай и не очень далеко.

Если судить по результатам квалификации, то в стойке Каменский был лучше всех участников финала, кроме одного — 21-летнего юноши из Китая. Впрочем, там подсчёт очков не вёлся с точностью до одной десятой, как в финале, так что отдавать заранее первенство Чжан Чанхуну было рано. И действительно — своей пятой попыткой спортсмен из Поднебесной набрал мизерные для такого напряжённого финала 8,5 очка. Каменский вырвался вперёд за десять выстрелов до конца.

Но в последней перед раундом на выбывание серии они поменялись местами снова. Уже китаец не позволял себе ошибок, а россиянин дважды не попадал в круг, который приносит десятки. Его второму месту никто не угрожал, но для золота нужно было отыграть 0,7 балла.

Чжан Чанхун этого шанса не дал. Каменский выступал ровно в заключительной части финала, но серия китайца началась с выстрелов на 10,3, на 10,6 и, наконец, на идеальные 10,9 балла. О таком «подарке», который преподнёс пять лет назад Камприани, на этот раз мечтать не приходилось. Каменский остался вторым, уступив новоявленному чемпиону и заодно рекордсмену мира 1,8 балла. Сборная России по стрельбе завершила Олимпийские игры в Токио с урожаем из двух золотых, четырёх серебряных и двух бронзовых медалей — своим лучшим показателем за 17 лет.