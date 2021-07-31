Зыкова отреагировала на завоевание серебра ОИ в Токио

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Россиянка Юлия Зыкова прокомментировала завоевание серебряной медали в турнире по стрельбе из винтовки с 50 м из трёх положений на летних Олимпийских играх в Токио.
Зыкова отреагировала на завоевание серебра ОИ в Токио
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Мы очень рады, что удалось хорошо отработать и завоевать медали, но пока смешанные чувства. Волновалась на протяжении всего сегодняшнего дня, но это был очень крутой опыт. В финале разговаривала сама с собой и не следила за попаданиями соперницы. Было необходимо делать всё чётко и работать до последнего выстрела», — цитирует Зыкову пресс-служба Олимпийского комитета России.

В финале олимпийского турнира Зыкова набрала 461,9 балла и завоевала серебро.

Ранее Матыцин поздравил Мельникову с бронзовой медалью ОИ в Токио.

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