Зыкова отреагировала на завоевание серебра ОИ в Токио

Россиянка Юлия Зыкова прокомментировала завоевание серебряной медали в турнире по стрельбе из винтовки с 50 м из трёх положений на летних Олимпийских играх в Токио.

«Мы очень рады, что удалось хорошо отработать и завоевать медали, но пока смешанные чувства. Волновалась на протяжении всего сегодняшнего дня, но это был очень крутой опыт. В финале разговаривала сама с собой и не следила за попаданиями соперницы. Было необходимо делать всё чётко и работать до последнего выстрела», — цитирует Зыкову пресс-служба Олимпийского комитета России.

В финале олимпийского турнира Зыкова набрала 461,9 балла и завоевала серебро.

Ранее Матыцин поздравил Мельникову с бронзовой медалью ОИ в Токио.