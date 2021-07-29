Министр спорта поздравил Мельникову с бронзовой медалью ОИ в Токио

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Министр спорта России Олег Матыцин поздравил представительницу спортивной гимнастики Ангелину Мельникову с бронзовой медалью, завоеванной на Олимпийских играх в Токио в индивидуальном многоборье.
Министр спорта поздравил Мельникову с бронзовой медалью ОИ в Токио
  • РИА Новости

«Я поздравляю Ангелину Мельникову, а также тренеров сборной и Федерацию спортивной гимнастики с олимпийской бронзовой медалью в личном многоборье. Наша спортсменка стабильно выступила на соревнованиях, заслуженно войдя в число призёров Игр в Токио в этой непростой дисциплине. Этой бронзой Ангелина Мельникова в очередной раз подтвердила, что является одной из сильнейших гимнасток в мире. Российские гимнасты и гимнастки выиграли в Токио уже четыре комплекта медалей, вся страна восхищается их результатами. Надеюсь, что наша поддержка придаст им сил в заключительных видах олимпийской программы», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

Ранее Матыцин заявил, что российские рапиристки показали настоящий чемпионский характер.

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