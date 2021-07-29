Матыцин: российские рапиристки показали настоящий чемпионский характер

Министр спорта России Олег Матыцин поздравил рапиристок Инну Дериглазову, Ларису Коробейникову, Аделину Загидуллину и Марту Мартьянову с золотыми медалями Олимпийских игр в Токио, завоёванными в командном турнире.

«Российские рапиристки максимально уверенно провели командный турнир в Токио. Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова на каждом этапе соревнований выступали с максимальным настроем на победу. Они показали настоящий чемпионский характер, справились со всеми трудностями и снова доказали, что являются сильнейшими в мире. Поздравляю наших прекрасных спортсменок, тренеров сборной, а также Федерацию фехтования России с этим блестящим результатом! Желаем российским фехтовальщикам успеха в трёх оставшихся командных дисциплинах на Играх. За вас болеет сейчас вся Россия», — цитирует Матыцина пресс-служба министерства.

В финале командного турнира рапиристок россиянки сумели сломить сопротивление команды Франции.

Ранее Колобков признался, что не ожидал победы на ОИ от российских рапиристок.