Каменский с первого места вышел в финал ОИ в стрельбе из винтовки из трёх положений

Россиянин Сергей Каменский пробился в финал соревнований по стрельбе из винтовки из трёх положений с дистанции 50 м на Олимпийских играх в Токио.

В квалификации российский спортсмен занял первое место, набрав 1183 очка.

Всего в финал, который начнётся в 10:50 мск, прошли восемь стрелков.

На Играх в Токио Каменский уже завоевал бронзу в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 м в миксте вместе с Юлией Каримовой. Он также является двукратным чемпионом мира, семикратным победителем первенств Европы и серебряным призёром ОИ-2016.

Ранее сообщалось, что Леонид Екимов не смог квалифицироваться в финал ОИ в стрельбе из пистолета с 25 м.