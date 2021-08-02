Француз Кикампуа завоевал золото ОИ в стрельбе из пистолета с 25 м

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Француз Жан Кикампуа одержал победу в соревнованиях по стрельбе из скоростного пистолета с дистанции 25 м на Олимпийских играх в Токио.

Он набрал 34 очка, установив олимпийский рекорд.

Второе место занял кубинец Леурис Пупо, а тройку лучших замкнул Ли Юэхун из Китая.

Ранее сообщалось, что Сергей Каменский с первого места вышел в финал ОИ в стрельбе из винтовки из трёх положений.

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