Француз Кикампуа завоевал золото ОИ в стрельбе из пистолета с 25 м
Француз Жан Кикампуа одержал победу в соревнованиях по стрельбе из скоростного пистолета с дистанции 25 м на Олимпийских играх в Токио.
Он набрал 34 очка, установив олимпийский рекорд.
Второе место занял кубинец Леурис Пупо, а тройку лучших замкнул Ли Юэхун из Китая.
Ранее сообщалось, что Сергей Каменский с первого места вышел в финал ОИ в стрельбе из винтовки из трёх положений.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»