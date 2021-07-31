Каримова высказалась о завоевании бронзы ОИ в Токио

Россиянка Юлия Каримова прокомментировала завоевание бронзовой медали в турнире по стрельбе из винтовки с 50 м из трёх положений на летних Олимпийских играх в Токио.

«Мы начинали с Юлей Зыковой тренироваться в одном городе, у одного наставника. Так что для нас оказаться на пьедестале и на Олимпийских играх вдвоём вдвойне приятно. Выиграть командную медаль было тяжелее. Это был мой первый финал, и были очень странные ощущения, да и ответственность не только за себя, но и за партнёра давила. Но обе медали для меня равнозначны», — цитирует Каримову пресс-служба Олимпийского комитета России.

В финале олимпийского турнира Каримова набрала 450,3 балла и завоевала бронзу.

Ранее Матыцин поздравил Мельникову с бронзовой медалью ОИ в Токио.