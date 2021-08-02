Борец Семёнов завоевал бронзу ОИ в Токио

Россиянин Сергей Семёнов завоевал бронзовую медаль турнира по греко-римской борьбе в весе до 130 кг на летних Олимпийских играх в Токио.

Reuters

В финальном поединке россиянин одержал победу над Ясмани Акостой Фернандесом из Чили. Таким образом, Семёнов принёс сборной России 50-ю медаль Олимпийских игр в Токио. Ранее сообщалось, что Емелин завоевал бронзу ОИ в Токио.