Велиева проиграла в четвертьфинале олимпийского турнира по вольной борьбе

Россиянка Ханум Велиева потерпела поражение в четвертьфинале соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 68 кг на Олимпийских играх в Токио.

Отечественная спортсменка уступила Соронзонболдын Батцэцэг из Монголии со счётом 5:8. Велиева является чемпионкой Европы 2020 года. Ранее Муса Евлоев пробился в полуфинал соревнований по греко-римской борьбе на ОИ в весе до 97 кг.