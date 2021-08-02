Велиева проиграла в четвертьфинале олимпийского турнира по вольной борьбе
Россиянка Ханум Велиева потерпела поражение в четвертьфинале соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 68 кг на Олимпийских играх в Токио.
Отечественная спортсменка уступила Соронзонболдын Батцэцэг из Монголии со счётом 5:8.
Велиева является чемпионкой Европы 2020 года.
Ранее Муса Евлоев пробился в полуфинал соревнований по греко-римской борьбе на ОИ в весе до 97 кг.
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