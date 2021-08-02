Медаль в велотреке, потоп в лёгкой атлетике и дебют трансгендера: чем запомнился десятый день Игр

Российские велосипедистки Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова завоевали бронзу в командном спринте на треке, а Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина показали лучший результат в квалификации синхронного плавания несмотря на проблемы с музыкой. Гандболистки уверенно обыграли Испанию благодаря голу вратаря, а волейболистки уступили Турции и попали на Бразилию в плей-офф. Соревнования в лёгкой атлетике прошли под сильным дождём, а в тяжёлой дебютировала первый трансгендер в истории ОИ Лорел Хаббард.

В понедельник российские спортсмены вновь собрали хороший «урожай» из медалей на Олимпийских играх в Лондоне — шесть. Но к сожалению, среди них не оказалось ни одной золотой. Гимнаст Денис Аблязин завоевал серебро в упражнении на кольцах, а Сергей Каменский стал вторым в стрельбе из винтовки с трёх позиций с 50 метров.

Бронза досталась ещё одному представителю спортивной гимнастики Ангелине Мельникове в вольных упражнениях, а также борцам греко-римского стиля Сергею Емелину и Сергею Семёнову.

Четвёртый комплект наград данного достоинства взяли велосипедистки Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова в командном спринте на треке. На ОИ в Рио-де-Жанейро они получили серебро в этом виде, а позже выиграли чемпионат мира и четырежды — первенство континента. В Токио от них ждали борьбы за золото с немками Лией Фридрих и Эммой Хинце.

Однако в неё неожиданно вмешались китаянки Бао Шань Чжу и Чжун Тяньши. Они не оставили соперницам шансов в первом раунде, установив мировой рекорд, и как раз получили возможность сразиться с Германией за победу. Россиянки с третьим результатом могли претендовать только на бронзу.

К счастью, в борьбе за третье место Шмелёва и Войнова опередили представительниц Нидерландов и во второй раз подряд завоевали медаль ОИ в командном спринте. На верхнюю ступень пьедестала во многом неожиданно поднялись спортсменки из Поднебесной.

«Ещё пару месяцев назад все говорили, что наши основные конкурентки — немки. Я напоминала: «Вы забыли о Китае». Не сомневалась, они подготовят сильную девочку в пару к Олимпийской чемпионке Рио. Но когда увидела их результат сегодня, всё равно удивилась», — приводит слова Войновой официальный Telegram-канал ОКР.

В командных видах день получился для страны неоднозначным. С одной стороны, гандболистки одержали непростую победу над Испанией — 34:31 и вышли в плей-офф со второго места в группе. Это позволило им получить в соперницы по четвертьфиналу не сильные сборные Нидерландов или Норвегии, а вполне проходимую Черногорию.

Также нельзя не отметить достижение резервного голкипера Виктории Калининой, которая в концовке встречи отметилась результативным броском по чужим воротам со своей половины площадки.

А вот волейболистки откровенно разочаровали. В последнем туре группового этапа им нужно было обыгрывать Турцию, чтобы занять более высокое место и избежать встречи с Бразилией в первом же раунде плей-офф. Но подопечные Серджио Бусато потерпели обидное поражение в пяти сетах — 2:3.

Начало матча не предвещало команде проблем. Первую партию она спокойно выиграла с преимуществом в четыре очка. Однако в дальнейшем у девушек начались сложности. Второй сет они фактически подарили соперницам, растеряв гандикап в шесть баллов. В третьем, который прошёл уже в равной борьбе, дрогнули в концовке.

В четвёртой партии россиянки, наконец, собрались и не оставили камня на камне от визави — 25:15. Но на решающую сил у них не хватило, да и турчанки вцепились в свой шанс. Борьба на площадке шла такая, что связующая Джансу Озбай потеряла несколько зубов после столкновения с партнёршей в попытке сохранить мяч.

Таким образом, Россия потерпела необязательное, но вполне заслуженное поражение и в последний момент опустилась на четвёртое место. Теперь отечественному коллективу всё же придётся встретиться с Бразилией.

А вот пляжные волейболисты в понедельник исключительно радовали болельщиков. Илья Лешуков / Константин Семёнов и Вячеслав Красильников / Олег Стояновский уверенно пробились в четвертьфинал мужского турнира. Первые не оставили шансов двоюродным братьям из Чили Марко и Эстебану Грималт — 21:16, 21:16. Вторые также в двух сетах справились с испанцами Пабло Эррерой и Адрианом Гавирой — 22:20, 21:17.

Далее Лешукову и Семёнову предстоит встретиться с норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Сёрумом, занимающими второе место в мировом рейтинге. Пути дуэтов уже пересекались в группе, и тогда россияне оказались сильнее. Красильников и Стояновский вновь померятся силами с немцами Юлиусом Толе и Клеменсом Виклером, которых они обыграли в финале ЧМ-2019.

Легкоатлетический турнир набрал обороты, и в ближайшее время страна может получить первых обладателей медалей. Так, в финал в метании диска с 11-м результатом (75.80 м) вышел вице-чемпион планеты-2017 Валерий Прохин. Повторила его достижение и действующая чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова. В квалификации она остановилась на отметке 4.55 м.

Однако соревнования на Олимпийском стадионе в понедельник больше запомнились погодными катаклизмами. В Токио шёл сильный дождь, и организаторы, складывалось ощущение, оказались к этому не готовы. Стюарды ничего не могли поделать с набирающейся в секторах водой и пытались убрать её при помощи полотенец.

В результате в неравных условиях оказались бегуны. Некоторым пришлось стартовать по затопленным дорожкам. А коллега Сидоровой Санди Морис, представляющая США, в ходе одной из попыток сломала шест и с достаточно большой высоты едва не рухнула за пределы матов. В таких условиях логично было бы перенести соревнования, по крайне мере, в некоторых видах, чтобы не рисковать здоровьем участников, но хозяева на это не пошли.

Без проблем не обошлось и в синхронном плавании. Там диджей во время квалификации произвольной программы у дуэтов отключил музыку во время выступления отечественной пары Светлана Колесниченко / Светлана Ромашина. Оказалось, композиция принадлежала другим участницам.

Однако на результате опытных россиянок это никак не сказалось. Они набрали 97.9000 балла и уверенно заняли первое место, опередив представительниц Китая почти на полтора очка.

«Уже посмеялись. Конечно, было не смешно в тот момент. Мы не дрогнули, нас это подстегнуло, придало адреналина и драйва, дало силы и энергии», — приводит слова Колесниченко «Р-Спорт».

В гребле на байдарках и каноэ в начале недели состоялись отборочные старты сразу в четырёх видах. Во всех принимали участие россияне. У женщин на байдарке 200 м в полуфинал пробилась Светлана Черниговская (41,540). В байдарке-двойке 500 м Кира Степанова и Варвара Баранова вовсе показали второе время (1:47.874) и напрямую вышли в полуфинал.

У мужчин продолжил выступление только Максим Спесивцев на байдарке 1000 м, который выиграл четвертьфинальный заезд с результатом 3:44.136.

Также в понедельник состоялась квалификация у прыгунов в воду на трёхметровом трамплине. Удача улыбнулась только опытному Евгению Кузнецову, призёру ОИ в Лондоне, который занял седьмое место. А вот его молодой соотечественник Никита Шлейхер провалил отбор и расположился лишь на 24-й строчке из 29-ти.

Соревнования в тяжёлой атлетике запомнились неудачным выступлением Лорел Хаббард. Спортсменка из Новой Зеландии стала первым в истории трансгендером, который принял участие в Олимпийских играх. Некоторые опасались, что сменивший пол мужчина чисто физически будет иметь преимущество над женщинами.

Однако в финале весовой категории свыше 87 кг Хаббард за медали побороться не сумела. Она провалила все три попытки. Сначала Лорел безуспешно пыталась взять вес 120 кг, а затем — 125 кг. Причём во второй тяжелоатлетка справилась с задачей, но двое судей из трёх посчитали, что она согнула локоть. В следующую часть соревнований она не попала.

Возможно, Хаббард помешало серьёзное психологическое давление. Не случайно с самого начала ОИ она жаловалась на излишнее внимание журналистов. Вот и после финала Лорел отказалась от комментариев.

Между тем в Японии продолжает развиваться история белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Накануне она пожаловалась, что её силой хотят вернуть на родину за критические выпады в адрес местной федерации, и призналась, что опасается тюремного заключения. В итоге на рейс до Стамбула спортсменка не села, а МОК взял её дело под личный контроль.

По информации пресс-службы комитета, ночь Тимановская провела в отеле возле аэропорта в полной безопасности. При этом о желании принять у себя Кристину заявили сразу две европейские страны. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек предложил спринтерше въездную визу. А замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский пообещал защитить её и обеспечить продолжение карьеры. В результате спортсменка получила гуманитарную визу Польши.

Между тем МОК не стал применять санкции к НОК Белоруссии «до прояснения ситуации». А CAS отклонил запрос легкоатлетки на отмену решения национального олимпийского комитета отстранить её от Олимпиады. В вердикте суда отмечается, что она не смогла доказать свою правоту.

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Серьёзный резонанс вызвали и слова американского пловца Райана Мёрфи. После финала на дистанции 200 м на спине, который выиграл Евгений Рылов, его соперник высказал опасение, что заплыв, вероятно, «не был чистым».

После представитель сборной США заявил, что его спровоцировали журналисты. В понедельник он ещё раз подчеркнул, что не делал отсылок ни на какие конкретные страны, а также посетовал на трудности перевода.

«В тот же день поговорил с Рыловым, а затем и с Климентом Колесниковым. Хотел бы, чтобы соперники уважали меня, поэтому после наших бесед сильно полегчало. Убедился, что парни зла не держат. У меня не было намерений как-то принизить их достижения. Как только узнал, что мои слова неправильно передали, то сразу же связался с Рыловым», — приводит слова Мёрфи «Матч ТВ».

А, пожалуй, самым грустным событием дня стал трогательный пост швейцарского жокея Робина Годеля в память о своей лошади Jet Set, которая скончалась по ходу Олимпийских игр в Токио. В Японии животное перенесло разрыв связок во время прохождения препятствия в лесополосе. Ей была оказана экстренная медицинская помощь, но повреждения оказались несовместимыми с жизнью.

«Джет был необыкновенным конем и в очередной раз он выполнял великолепный кросс. Он ушёл, делая то, что больше всего любил делать: скакать галопом и перепрыгивать через препятствия», — написал Годель.